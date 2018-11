POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

57537 Wissen, Walzwerkstr. 14 (ots) - Am Sa., 24.11.2018, gegen 01:08 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Subaru die Walzwerkstraße aus Richtung Morsbacher Straße kommend in Richtung Bornscheidtstraße. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve kam er dann nach rechts von der Straße ab und prallte in einen Zaun. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der 21-Jährige von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Bornscheidtstraße fort. An der Einmündung bog er dann nach rechts ab und fuhr in Richtung B62. Unmittelbar vor der Einmündung zur B62 kam er dann, vermutlich aufgrund der Beschädigung des Fahrzeuges, nach links von der Fahrbahn ab und blieb linksseitig auf dem Bürgersteig stehen. Zwei vorbeifahrende Zeugen stellten zunächst die Unfallstelle in Höhe der Walzwerkstraße 14 fest. Im weiteren Verlauf trafen sie dann das unfallverursachende Fahrzeug mit dem anwesenden Fahrer an und informierten die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Beschuldigten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Weiterhin wurden bei dem 21-Jährigen Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 9000,-EUR. Das Fahrzeug des 21-Jährigen musste abgeschleppt werden.

