POL-F: 190319 - 302 Frankfurt-Preungesheim: "Sammler" beklaut ältere Dame

(md) Gestern Morgen beklaute ein Unbekannter eine 80-jährige Seniorin in der Hoherodskopfstraße. Dieser gab sich an der Wohnungstür als "Sammler" aus.

Der unbekannte Mann klingelte hierzu an der Wohnungstür der Frau und verwickelte diese in ein Gespräch. In der Hoffnung ihm alte Kleidung ihres Enkels und alte Elektrogeräte verkaufen zu können, gewährte sie ihm Einlass in die Wohnung.

Während die Seniorin kurz das Wohnzimmer verließ, schnappte sich der Mann eine abgelegte Schatulle mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und verschwand aus der Wohnung. Bei dem gestohlenen Schmuck handelt es sich um eine Perlenkette, ein Perlenarmband, eine Goldkette mit Kreuz, zwei Ringe und eine mit Brillanten besetzte Armbanduhr in Weißgold.

Die Seniorin beschrieb den Unbekannten wie folgt: Der Mann war ca. 30-40 Jahre alt, 160-170 cm groß, trug eine Halbglatze mit braunen Haaren und hatte ein europäisches Erscheinungsbild. Er trug eine braune Jacke und eine graue Hose.

Die Suche nach dem Täter verlief ergebnislos.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/ 755-52499 entgegen.

