Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190320 - 305 Frankfurt-Seckbach: Küchenbrand in Einfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(ne) Mehrere 10.000 Euro Sachschaden entstanden gestern Nachmittag durch einen Küchenbrand in einem Haus in der Wilhelmshöher Straße.

Die 57-jährige Bewohnerin hatte zuvor Brotscheiben toasten wollen. Als sie kurze Zeit später in die Küche zurückkam, standen die ersten Küchenteile schon in Flammen. Sofort alarmierte sie die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen konnte. Trotzdem ist die komplette Küche durch das Feuer zerstört und der Rest des Hauses durch die starke Rußbildung in Mitleidenschaft gezogen worden.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Ob tatsächlich ein defekter Toaster brandursächlich war, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell