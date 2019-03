POL-F: 190320 - 307 Frankfurt-Ostend: Festnahmen nach Diebstahl

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(fue) Am Dienstag, den 19. März 2019, gegen 15.30 Uhr, betrat ein junges Pärchen einen Drogeriemarkt in der Friedberger Anlage. Dort fielen sie einem Mitarbeiter auf. Dieser konnte beobachten, wie sie Kosmetika im Wert von rund 30 EUR aus dem Regal nahmen und einsteckten. Als sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten, wurden sie von dem Mitarbeiter angesprochen und festgehalten. Wie sich dann später herausstellte, handelt es sich bei dem Pärchen um Frankfurter im Alter von 14 Jahren.

