POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Zaun

Katzenelnbogen (ots)

Am Montag, 18.02.2019, gegen 19:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Metallzaun in der Bahnhofstraße, in 56368 Katzenelnbogen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Die Polizei Diez bittet die Bevölkerung um Hinweise.

