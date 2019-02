Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg. Kradfahrer bei Sturz verletzt

Hachenburg (ots)

Ein 23 jähriger Mann befährt am 18.02. um 17.25 Uhr mit seinem PS-starken Motorrad von Langenbach in Richtung Großseifen, überholt hierbei einen Pkw, wobei er derart beschleunigt, dass er nur auf dem Hinterrad fährt. Im weiteren Verlauf der Strecke kommt er jedoch in einer anschließenden Kurve aufgrund seiner nicht angepaßten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, stürzt und prallt gegen ein Schild. Augenscheinlich hatte er bei dem Sturz noch Glück, dass er keine schweren Verletzungen erlitt. Das nicht zugelassene Krad wurde sichergestellt und entsprechende Anzeigen werden vorgelegt.

