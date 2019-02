Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Straßencafé in Montabaur

Montabaur (ots)

In der Nacht von Samstag den 16.02.2019 zu Sonntag 17.02.2019 beschädigten unbekannte Täter die Außenbestuhlung eines Straßencafés in der Sauertalstraße in Montabaur. Die Täter zerrten die aneinandergeketteten Stühle des Außenbereichs über die Straße bis fast zur Eichwiese, ehe sie beschädigt zurückgelassen wurden. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Täterhinweise bitte an die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell