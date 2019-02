Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg. Einbruch in Buchhandlung

Hachenburg (ots)

Vermutlich am Abend des 16.02.drangen Unbekannte nach Aufhebeln eines Fensters in eine Buchhandlung in der Bismarckstraße in Bad Marienberg ein und durchsuchten das Büro nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde konnte bislang noch nicht geklärt werden.

