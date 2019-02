Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg. Beide Kennzeichen vom PKW entwendet

Hachenburg (ots)

Am 15.02. entwendeten Unbekannte beide amtlichen Kennzeichen (WW-KA 248)eines Pkw BMW, welcher in der Zeit von 11.20 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs Hachenburg abgestellt war.

