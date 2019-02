Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rhein-Lahn-Kreis: Kölner Polizei nimmt Einbrecher fest - Tatorte auch in Kamp-Bornhofen und Eisighofen

Montabaur (ots)

Die Polizei Köln hat Anfang Februar Haftbefehle gegen vier Mitglieder einer Kölner Einbrechergruppe vollstreckt. Seit Ende vergangenen Jahres sollen die vier Männer (28, 36, 38 und 41 Jahre alt)bei mehr als 20 Wohnungseinbrüchen im gesamten Landesgebiet von Rheinland-Pfalz sowie einigen hessischen Städten Beute im Wert von mehr als hunderttausend Euro gemacht haben. Bei den Wohnungsdurchsuchungen in Köln stellten die Kripobeamten neben Tatbekleidung und Einbruchswerkzeug auch einen Teil des Diebesguts sicher. Darunter Schmuck und hochwertige Elektrogeräte. Seit Januar hatten die Beamten die Beschuldigten im Fokus. Nach einem Einbruch in Kamp-Bornhofen führte ein Hinweis auf die Spur der Täter. Die Kölner Polizei konnte die Tätergruppe mit zahlreichen seit Dezember 2018 verübten Einbrüchen in Verbindung bringen. Die Männer reisten regelmäßig zu Einbrüchen überwiegend nach Rheinland-Pfalz ein, einige Male sogar bis nach Hessen. Gemeinsame Ermittlungen der Kriminalpolizei Montabaur und des Polizeipräsidiums Köln führten in der Folge auch zu den Tatklärungen der Einbrüche in Kamp-Bornhofen und Eisighofen. Alle vier Tatverdächtige sitzen derzeit in Nordrhein-Westfalen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

