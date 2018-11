POL-DN: Angebliche Antiquitätenhändlerin wieder unterwegs

Jülich/Linnich (ots) - Bereits am 15.11.2018 wurde von einer Diebin berichtet, die sich als angehende Antiquitätenhändlerin ausgab und einer Seniorin aus deren Wohnung eine Münzsammlung stahl (siehe Pressemeldung "Seniorin Opfer von Trickdiebstahl"). Nun wurden der Polizei zwei weitere Fälle gemeldet, in denen die Unbekannte mit ihrer Geschichte versuchte, ältere Mitmenschen um ihre Wertsachen zu bringen. In einem Fall gelang es ihr tatsächlich.

Am Mittwoch, den 14.11.2018, klingelte es gegen 09:30 Uhr an der Haustür eines betagten Herren in Linnich. Davor stand eine etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau, die sich gegenüber dem Bewohner als Händlerin für Antiquitäten ausgab. Ihrer Erzählung zufolge wollte sie eigentlich bei einer Nachbarin Wertsachen abholen, habe diese jedoch nicht angetroffen. Nun fragte sie, ob denn der Senior auch Sammlergegenstände besitze, die sie ihm abkaufen könne. Genügend Bargeld konnte sie sogar vorzeigen. Der Linnicher ließ die Fremde ins Haus, doch die Frau zeigte wenig Interesse an den ihr angebotenen Gegenständen. Stattdessen begann sie, sich selbstständig nach Wertsachen umzusehen und Schubladen zu öffnen. Das ließ sich der Senior nicht gefallen und verabschiedete die aufdringliche Unbekannte.

Ihm fiel auf, dass die Frau der Beschreibung einer Trickbetrügerin entsprach, von deren Vorgehen er in einer Zeitung gelesen hatte, und meldete den Vorfall der Polizei. Besagten Zeitungsbericht hatte auch ein Ehepaar aus Jülich gelesen. Hierdurch war ihnen aufgefallen, dass auch sie vermutlich derselben Person zum Opfer gefallen waren. Sie hatten Anfang oder Mitte Oktober eine Frau ins Haus gelassen, die ihnen die identische Geschichte vom angeblichen Anitiquitätenkauf erzählt hatte. Nachdem die Unbekannte sich verabschiedet hatte, stellten die Eheleute das Fehlen diverser Schmuckstücke fest. Auch sie beschrieben die Täterin als Frau im Alter von 50 bis 60 Jahren, mit einer Körpergröße von etwa 165 cm und mit dunklen kurzen Haaren. Sie wies ein gepflegtes Erscheinungsbild auf und sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Die Polizei warnt eindringlich davor, die beschriebene Person in die eigenen Wohnräume hineinzulassen. Angehörige älterer Mitmenschen werden gebeten, ihre Verwandten über die Masche der Trickdiebin aufzuklären.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell