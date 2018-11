POL-DN: Karts und Zubehör gestohlen - Zeugen werden gesucht

3 weitere Medieninhalte

Linnich (ots) - Ein Diebstahl von Rennkarts und Motoren aus einem Lastwagen verursachte einen Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise!

Ein Sattelzug - also eine Zugmaschine mit einem Auflieger - war vergangene Woche beladen mit zahlreichen Rennkarts aus der Motorsportszene, separaten Motoren und weiterem Zubehör, unter anderem einem großen Partyzelt mit Werbeaufschrift. Mitsamt der wertvollen Fracht wurde das Fahrzeuggespann am Montag, den 12.11.2018, um 15:00 Uhr auf dem Parkstreifen entlang der B 57 zwischen der Einmündung zur Erkelenzer Straße und der Einmündung zur Brachelener Straße in Fahrtrichtung Gereonsweiler abgestellt. Am Mittwoch, den 14.11.2018, stellte der Fahrer gegen 17:15 Uhr den Aufbruch des Aufliegers und den Diebstahl mehrerer Karts, Motoren und eines Zelts fest. Bislang unbekannte Täter hatten die Schlösser verschiedener Ladeklappen aufgebrochen und die Ladung herausgeholt.

Aufgrund der Größe und Anzahl der gestohlenen Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem entsprechenden Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute angereist sein müssen.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und führt derzeit Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbeten, die im genannten Tatzeitraum auf der B 57 am abgestellten Transporter gesehen wurden. Die zuständige Sachbearbeiterin ist unter der Telefonnummer 02421 949-8618 zu erreichen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei Hinweise unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

