POL-DN: Zigaretten aus dem Discounter gestohlen

Aldenhoven (ots) - Bei einem Einbruch in einen Supermarkt wurden in der Nacht zu Dienstag Tabakwaren entwendet. Hinweise auf den oder die Täter gibt es noch nicht.

Kurz nach 02:00 Uhr löste der Alarm an einem Discounter im Gewerbegebiet in Aldenhoven in der Straße Am alten Bahnhof aus. Sofort entsandte Streifenwagen fuhren zum Tatort und nahmen das Gebäude in Augenschein. Täter konnten nicht angetroffen werden, eine Fahndung in der Umgebung führte ebenfalls nicht zu weiteren Erkenntnissen. Der oder die Unbekannten hatten die Eingangstüren zum Einkaufsmarkt gewaltsam geöffnet, waren in den Verkaufsraum eingedrungen und hatten sich an der Tabakauslage zu schaffen gemacht. Mit Zigaretten in noch nicht bestimmter Menge gelang ihnen anschließend die Flucht. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

