POL-DN: Verkehrsunfall in Nörvenich: Tote sind identifiziert

Nörvenich (ots) - Am Montagnachmittag konnte die Identität der beiden Personen, die bei einem Verkehrsunfall auf der K 16 am Sonntag tödlich verletzt wurden, festgestellt werden. Es handelt sich um ein Ehepaar aus Nörvenich.

Die Auswertung eines an der Unfallstelle aufgefundenen und sichergestellten Mobiltelefons führte zu dem Hinweis, dass es sich bei den Unfallopfern um eine 60 Jahre alte Frau und ihren 69-jährigen Ehemann handeln könnte. Weitere Ermittlungen, unter anderem an der mutmaßlichen Wohnanschrift der Eheleute in Nörvenich, bestätigten die Vermutung. Gemeinsam mit einem Seelsorger wurden Angehörige verständigt, die später eine Identifizierung vornahmen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

