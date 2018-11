POL-DN: Unfall auf der Kreuzung

Jülich (ots) - Am Sonntagabend wurden zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt, einer davon schwer. Bei einem Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision zweier Pkw.

Gegen 21:15 Uhr ereignete sich der Zusammenstoß. Ein 18 Jahre alter Mann aus Jülich befuhr zu diesem Zeitpunkt die B 56 aus Richtung Jülich kommend in Fahrtrichtung Düren und beabsichtigte, an der Kreuzung mit der Altenburger Straße nach links in Richtung Selgersdorf abzubiegen. Während des Abbiegens kam es dann zu der folgenschweren Kollision mit einem anderen Fahrzeug. An dessen Steuer saß ein 53-Jähriger aus Wegberg, begleitet von seiner 50 Jahre alten Ehefrau.

Den Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge hatte das ortsunkundige Ehepaar vermutlich die Bundesstraße aus Richtung Düren kommend befahren und war auf dem Weg nach Jülich, als der ihnen entgegenkommende 18-Jährige abbog, ohne dem bevorrechtigten Wagen den Vorrang zu gewähren. Die Ampelanlage hatte für beide Fahrtrichtungen Grünlicht angezeigt, was für den Abbiegenden ein Warten erforderlich gemacht hätte.

Der Heranwachsende wurde bei dem Unfall schwer verletzt, so dass eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich wurde. Auch die 50-jährige Beifahrerin im Wegberger Wagen musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen. Beide Autos mussten später abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf über 20000 Euro geschätzt.

