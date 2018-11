POL-DN: Einbrüche in Düren und Inden

Düren/Inden (ots) - Im Laufe des Freitags vergangener Woche (16.11.2018) wurde die Polizei zu drei Einbruchstatorten gerufen. Die Ermittlungen dauern an.

Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr stellten Anwohner des Tannenwegs in Gürzenich fest, dass bislang unbekannte Täter in ihr Haus eingedrungen waren. Die Tat ereignete sich nach 07:30 Uhr am Morgen. Der oder die Einbrecher hatten eine auf dem Grundstück vorgefundene Leiter genutzt, um zunächst auf den rückseitig gelegenen Balkon des Hauses zu klettern. Dort machten sie sich dann an der Balkontür zu schaffen und drangen in das Haus ein. Auf der Suche nach verwertbarer Beute durchsuchten sie zahlreiche Räume, Schränke und Behältnisse. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten sie ungesehen mit Schmuck und Bargeld entkommen.

In der Kreuzstraße in Düren versuchten am Freitagabend etwa um 20:00 Uhr vermutlich zwei Männer, in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Bewohner waren jedoch zu Hause und reagierten auf verdächtige Geräusche aus Richtung der Eingangstür, wodurch sie die Täter wahrscheinlich in die Flucht trieben. Diese hatten den Bewegungsmelder an der Hauseingangstür manipuliert und sich unter anderem auch an einem Fenster zu schaffen gemacht. Ein Eindringen in das Gebäude fand allerdings nicht statt.

In Schophoven hingegen gelang es bislang unbekannten Tätern, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Zum Roten Acker einzusteigen. Hierzu hatten sie zunächst die Tür zu einer Garage gewaltsam geöffnet und darin anschließend eine Verbindungstür zum Wohnhaus aufgebrochen. In den Wohnräumen gingen sie auf die Suche nach verwertbarem Diebesgut. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht sicher festgestellt werden.

In allen drei Fällen wurde die Kriminalpolizei zur Spurensuche und -sicherung angefordert. Zeugen, die im Bereich der genannten Tatorte verdächtige Feststellungen gemacht haben werden gebeten, diese der Polizei unter der Notrufnummer 110 mitzuteilen. Jeder Hinweis zählt!

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell