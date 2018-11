POL-DN: Korrektur zur Pressemeldung vom 19.11.2018 "Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung und Zeugensuche -"

Nörvenich (ots) - Bei der Meldung zum Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, gegen 17:42 Uhr auf der Kreisstraße 16 zwischen den Ortschaften Dorweiler und Hochkirchen ereignete, hat sich im nachfolgenden Passus ein Fehler eingeschlichen.

Ganz gezielt suchen die ermittelnden Beamten nach den Insassen zweier Autos, die am NACHMITTAG (und nicht am Morgen!) unmittelbar vor dem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 16 in Fahrtrichtung Düren fuhren. Die beiden Fahrzeuge müssen die Fußgänger und den Wagen passiert haben. Die Insassen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Eine weitere Zeugin der Situation hat sich bereits gemeldet, ihre Vernehmung wird derzeit vorbereitet.

Hinweise jeder Art werden an den zuständigen Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 02421 949-5211 oder die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

Wir bitten, diese Korrektur in den Berichterstattungen entsprechend zu berücksichtigen.

