POL-RT: Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle, Zeugenaufrufe, Versuchter Straßenraub, Gabelstaplerfahrer verstorben, Exhibitionist, Brand eines Holzstapels

Reutlingen (ots) - Pkw beschädigt

"Wahrheit oder Pflicht" ist der Auslöser einer Sachbeschädigung, zu der es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Reichenecker Straße gekommen ist. Ein 17-jähriger Reutlinger war aufgrund seines Spieleinsatzes gegen 01.00 Uhr auf einen geparkten Hyundai I20 gestiegen und über diesen gelaufen. Der Jugendliche wurde von einer 53-jährigen Anwohnerin bei der Tat beobachtet, welche die Polizei verständigte. Der Verursacher konnte mit seinen Freunden von den eintreffenden Beamten des Polizeireviers Reutlingen angetroffen und aufgrund von Spuren überführt werden. Er räumte die Tat sofort ein und muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Am Fahrzeugdach entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Münsingen (RT): Kind übersehen

Ein sieben Jahre altes Kind ist am Samstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pick Up verletzt worden. Gegen 20 Uhr wollte der 49 Jahre alte Fahrer eines Ford Ranger vom Krokusweg in die Straße Im Badstuhl einbiegen und fuhr hierzu soweit aus dem Krokusweg heraus, dass er den querenden Verkehr einsehen konnte. Hierbei übersah er das 7-jährige Kind, das von rechts auf dem Gehweg mit seinem Fahrrad angeradelt kam und den Krokusweg überqueren wollte. Das Kind prallte anschließend gegen die rechte vordere Seite des Pick Up und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Das verletzte Kind wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Kohlberg (ES): Frontalkollision nach Vorfahrtsverletzung

Die drei Insassen zweier Pkw sind am Samstag, gegen 12.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Metzinger Straße verletzt worden. Die 25-jährige Lenkerin eines Hyundai befuhr die Grafenberger Straße und wollte nach links in die Metzinger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den BMW einer 20-Jährigen, die ihr auf der Metzinger Straße aus Richtung Neuffen entgegenkam. Bei dem anschließenden Frontalzusammenstoß wurden die beiden Pkw-Lenkerinnen leicht und der Beifahrer im BMW schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden schwer beschädigten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Metzinger Straße bis etwa 14.15 Uhr gesperrt werden.

Aichwald (ES): Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Kreisverkehr in der Ortsmitte Schanbach ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll eine 46-Jährige gegen 01.50 Uhr mit einem gelben Peugeot auf der Aichschießer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs gewesen sein, als sie in der Ortsmitte in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abkam, eine Verkehrsinsel überfuhr und ein Verkehrszeichen beschädigte. Anschließend flüchtete die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in Richtung Aichelberg. Während die inzwischen hinzugerufene Polizei die Unfallaufnahme durchführte, kam die Fahrerin mit einem alkoholisierten Familienangehörigen zu Fuß zur Unfallstelle zurück und gab an, den Unfall verursacht zu haben. Da es hierzu widersprüchliche Angaben gibt, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. Der Schaden am Pkw dürfte sich auf 4.000 Euro belaufen, der Sachschaden an der Verkehrsinsel kann noch nicht beziffert werden.

Esslingen (ES): Versuchter Straßenraub (Zeugenaufruf)

Zu einem versuchten Raub ist es am Sonntagmorgen, gegen 02.30 Uhr, in Esslingen im Bereich des Rolf-Nesch-Weg gekommen. Ein 18 Jahre alter Mann war zu Fuß vom Ebershaldenfriedhof Richtung Klinikum Esslingen unterwegs, als er nach dem Verlassen des Friedhofs von einem unbekannten Mann um eine Zigarette gebeten wurde. Nachdem der Geschädigte keine Zigaretten hatte, griff der Unbekannte unvermittelt in seine Gesäßtasche, holte ein Springmesser heraus, bedrohte den Geschädigten und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte konnte den Räuber durch einen Faustschlag ins Gesicht ablenken, die Flucht ergreifen und die Polizei verständigen. Sofort durchgeführte Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen verliefen jedoch erfolglos. Der Täter wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, schwarze Haare, welche seitlich hochrasiert waren, er trug zur Tatzeit eine blaue Jeanshose, ein dunkles Oberteil und Turnschuhe. Er sprach deutsch mit deutlich ausländischem Akzent. Möglicherweise hat er durch den Faustschlag des Geschädigten Verletzungen im Gesicht erlitten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990330 entgegen.

Rottenburg (TÜ): Verunglückter Gabelstaplerfahrer verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 07.07.2018/12.27 Uhr

Der 42-jährige Fahrer eines Gabelstaplers, der am 06.07.2018, gegen 22.50 Uhr, in einer Rottenburger Teilgemeinde schwer verunglückt war, ist am Samstagmittag verstorben. Wie bereits berichtet, kippte der Gabelstapler in einer abschüssigen Hofeinfahrt aufgrund eines ins Pendeln geratenen, angehängten landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts auf die linke Seite, wobei der Fahrer eingeklemmt wurde. Der 42-Jährige wurde vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte von zwei Ersthelfern befreit und anschließend schwerverletzt mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik geflogen, wo er jedoch am Samstagmittag seinen Verletzungen erlag.

Tübingen (TÜ): Gestürzter Fahrradfahrer

Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt wegen einem Unfall eines Fahrradfahrers, welcher sich am Samstagabend gegen 19.15 Uhr im Kelterweg ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 21-jährige Tübinger mit seinem Fahrrad den stark abschüssigen Kelterweg in Richtung Sudhaus und kam aufgrund noch ungeklärter Ursache zu Fall. Der junge Mann konnte von Wanderern schwer verletzt und mit gebrochenem Fahrradhelm auf der Straße liegend aufgefunden werden. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von 50 Euro.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Zu exhibitionistischen Handlungen eines bislang unbekannten Mannes kam es am Samstagmittag in der Eugenstraße in Tübingen. Zwei zwölfjährige Mädchen waren gegen 14.15 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Eugenstraße in Richtung Sternplatz unterwegs, als sie auf Höhe der Hügelschule einen Mann mit einem orangefarbenen Klappfahrrad wahrnahmen. Als sie an diesem vorbeiliefen erkannten sie, dass dieser sie beobachtete und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Nachdem ein Passant auf die Situation aufmerksam geworden und an die Gruppe herangetreten war, flüchtete der Exhibitionist. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, 160 cm groß, kräftige Statur und Halbglatze. Er war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, einer blauen Jeanshose und trug eine Sonnenbrille. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07071/9728651 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Ammerbuch (TÜ): Brennender Holzstapel

Zu einem brennenden Holzstapel mussten Feuerwehr und Polizei am frühen Sonntagmorgen in die Achalmstraße nach Pfäffingen ausrücken. Gegen 2 Uhr wurde bei der Leitstelle der Feuerwehr der Brand einer Gartenhütte mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Holzstapel sowie mehrere Bäume und Gestrüpp in unmittelbarer Nähe einer Gartenhütte in Brand geraten waren. Die Feuerwehr Ammerbuch, die mit fünf Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand nach knapp eineinhalb Stunden löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die Gartenhütte verhindern. Die Höhe des Schadens, der durch den Brand entstand, ist derzeit noch nicht zu beziffern. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Robert Heinrich, Tel. 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell