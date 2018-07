POL-RT: Betrügerische Anrufe; Vandalismus; Einbruch; Pkw-Aufbruch; Fußgängerin schwer verletzt; Hydrauliköl verloren; Exhibitionist

Reutlingen (ots) - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen

Unangekündigt klingelt das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter einer namhaften Softwarefirma berichtet von einem angeblichen Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen und sich Zugriff auf deren Rechner verschaffen. Mehrere Fälle dieser weltweiten Betrugsmasche wurden in den vergangenen Tagen wieder bei verschiedenen Polizeidienststellen in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen und Tübingen angezeigt.

Ein Unbekannter meldete sich beispielsweise am Donnerstag telefonisch in englischer Sprache bei einem privaten PC-Nutzer in Pfullingen und gab sich als Mitarbeiter der Softwarefirma Microsoft aus. Der Täter nannte einen angeblichen Virenbefall des Computers als Grund für den Anruf und brachte den Geschädigten in dem mehrere Stunden dauernden Telefonat dazu, zwei sogenannte iTunes-Gutscheine für je 100 Euro zu kaufen und die Guthaben-PIN an ihn zu übermitteln.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Führen Sie keine Installation von Software durch, zu der Sie am Telefon aufgefordert werden. Folgen Sie auch keinen Links, die Ihnen genannt werden. Tätigen Sie keine Zahlungen (z.B. durch die Herausgabe von Kreditkartendaten) und leiten Sie sofort entsprechende Sperrungen ein. Kein seriöses Unternehmen meldet sich unaufgefordert telefonisch, um beispielsweise die Freischaltung eines Fremdzugriffs zu verlangen. Gerade Microsoft meldet sich ausschließlich nur auf Anfrage des Kunden. Falls Sie Opfer einer derartigen Straftat geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle. Um sich vor vergleichbaren kriminellen Aktionen zu schützen, empfiehlt es sich auch, mit entsprechenden Begriffen im Internet zu recherchieren. Die Trefferliste zu den Begriffen "Microsoft+Anrufer" führt fast ausschließlich zu Warnmeldungen zu dieser Betrugsmasche. (mr)

Dettingen/Erms (RT): An Grillstelle randaliert (Zeugenaufruf)

Unbekannte Vandalen haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Grillstelle am Calverbühl einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Zwischen 16 Uhr und 11 Uhr rissen sie eine am Boden festmontierte Sitzgruppe samt Holztischplatte aus der Verankerung. Anschließend warfen sie das Mobiliar in die Grillstelle um sie dort zu verfeuern. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/946870 um sachdienliche Hinweise. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Einbruch in Freibad (Zeugenaufruf)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag beim Einbruch in das Freibadgebäude in der Straße Die Neue Zeit angerichtet. Zwischen 1.30 Uhr und 5.20 Uhr drangen die Täter vermutlich über einen Lichtschacht zunächst gewaltsam in das Untergeschoss ein und gelangten von dort aus in weitere Räume, wo sie Schränke und Kassenbehältnisse nach Stehlemswertem durchsuchten. Teilweise scheiterten die Einbrecher beim dem Versuch, weitere Fenster aufzuhebeln, richteten dabei jedoch beträchtlichen Schaden an. Auf der Suche nach Bargeld schlugen die Täter auch ein Glaselement der Schiebetür zum Kioskgebäude ein. Schließlich plünderten sie einen im Eingangsbereich aufgestellten Kassenautomaten, der ebenfalls mit brachialer Gewalt geöffnet wurde. Die Höhe des Diebesgutes kann noch nicht abschließend beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (mr)

Ohmden (ES): Dreister Pkw-Aufbruch (Zeugenaufruf)

Ziel eines Pkw-Aufbrechers ist am späten Freitagvormittag ein nur etwa 15 Minuten lang auf dem zur K1265 parallelverlaufenden Feldweg etwa in Höhe des Golfplatzes abgestellter VW Golf geworden. Zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr schlug der bislang unbekannte Täter die hintere Beifahrerscheibe ein und schnappte sich aus dem Fahrzeuginneren einen Lederrucksack. In diesem befand sich jedoch nur der Führerschein der Fahrzeugbesitzerin. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weilheim/Teck unter Telefon 07023/900520 entgegen. (fp)

Nürtingen (ES): Fußgängerin schwer verletzt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rümelinstraße ist am Freitagmittag eine 54-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Frau kam gegen 11.40 Uhr aus dem Markt und wollte sich mit ihrem Einkaufswagen auf den Weg zu ihrem Pkw machen, als sie offenbar von einer 71-jährigen Mercedeslenkerin übersehen wurde, die auf dem Parkplatz in Richtung Ausgang fuhr. Die Fußgängerin wurde von der Fahrzeugfront des Pkw erfasst und zu Boden geworfen. Mit schweren Verletzungen musste sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Sachschaden am Mercedes dürfte 1.000 Euro betragen. (ak)

Kirchheim/Teck (ES): Hydrauliköl verloren

Wegen einer größeren Ölspur sind Feuerwehr und Polizei am Mittwoch, ab 11.10 Uhr, im Bereich des Teck Centers in der Paradiesstraße im Einsatz gewesen. Ein zunächst unbekanntes Fahrzeug hatte offenbar großflächig Hydrauliköl verloren, wobei sich die Ölspur aus Richtung Plochinger Straße/Burgtobelweg über die Paradiesstraße bis zum Teck Center zog. Auf der rutschigen Fahrbahn kamen ein E-Bike-Fahrer und ein Mopedfahrer zu Fall. Das Verursacherfahrzeug, bei dem es sich um einen Bagger handelte, konnte später an der Ecke Paradies-/Osianderstraße festgestellt werden. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn ab, entsprechende Warnschilder wurden aufgestellt. (ak)

Mössingen (TÜ): Im Auto onaniert (Zeugenaufruf)

Nach einem silbernen Mercedes Viano mit Reutlinger Kennzeichen fahndet der Polizeiposten Mössingen, nachdem dessen Fahrer am Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Siemensstraße aufgefallen ist. Eine Kundin bemerkte gegen 9.30 Uhr den silbernen Mercedes, der im hinteren Bereich des Parkplatzes stand. Als sie näher hinsah, erkannte sie den etwa 30 bis 40 Jahre alten Fahrer, der auf dem Fahrersitz saß und onanierte. Sie meldete den Vorfall der Geschäftsleitung, die die Polizei alarmierte. Zwischenzeitlich war der Mercedes bereits weggefahren. Der Mann wird als dunkler Typ mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er war mit einem weißen Hemd und einer anthrazit-braunen Hose bekleidet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Mössingen unter der Telefonnummer 07073/95210 entgegen. (cw)

