POL-RT: Mann aus Echaz gerettet; Verkehrsunfälle, teils mit Zeugenaufruf; Trunkenheitsfahrt; Geschwisterstreit; Pkw-Aufbruch; Brand auf Spielplatz (Zeugenaufruf); Dieseldiebstahl (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Mann aus der Echaz gerettet

Einen betrunkenen 52-Jährigen haben zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, aus der Echaz gerettet. Der Mann war kurz zuvor vor einem Discounter in der Emil-Adolff-Straße gestürzt, worauf ein Zeuge die Polizei alarmiert, den Mann aber dann aus den Augen verloren hatte. Als die Beamten eintrafen, sahen sie Spuren, die in Richtung Echaz führten. Sie fanden den entkräfteten Mann, der offenbar die drei Meter tiefe Böschung hinunter gestürzt war und nun im Wasser lag, wobei er mehrfach mit dem Gesicht unter Wasser geriet. Die Polizisten sprangen in die Echaz und zogen den Verunglückten ans Ufer. Er wurde anschließend von der zwischenzeitlich zur Unterstützung alarmierten Feuerwehr mit Hilfe einer Korbtrage geborgen. Der ansprechbare 52-Jährige war stark unterkühlt und kam nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. (mr)

Bad Urach (RT): Gegenverkehr übersehen

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung der Seltbachstraße in die Burgstraße ereignet hat. Ein 21-Jähriger war gegen 18.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Seltbachstraße unterwegs. An der Einmündung zur Burgstraße wollte er nach links einbiegen. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Audi A3. Dessen 26-jährige Fahrerin konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Reutlingen (RT): Hoher Sachschaden beim Ausparken

Rund 13.500 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend entstanden, der wohl auf die Verwechslung von Gas- und Bremspedal zurückzuführen ist. Gegen 18 Uhr wollte eine 86-jährige Frau in der Ravensburger Straße mit ihrem Peugeot 206 rückwärts aus einem Parkplatz ausparken und verwechselte dabei offensichtlich die Pedale. Der Pkw beschleunigte stark und prallte gegen einen am Straßenrand abgestellten, neuwertigen Peugeot 208, der erheblich beschädigt wurde. (mr)

Nürtingen (ES): Betrunken unterwegs

Eine 45-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta musste die Polizei Nürtingen am Donnerstagabend aus dem Verkehr ziehen, weil sie deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Autofahrer alarmierten gegen 20.25 Uhr die Polizei, nachdem ihnen der Ford in der Oberboihinger Straße aufgefallen war, der in Schlangenlinien fuhr und dabei immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei der Kontrolle schlug den Beamten sofort starker Alkoholgeruch entgegen. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als drei Promille. Nach der fälligen Blutprobe wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Streit unter Geschwistern

Ein Streit unter Geschwistern hat am späten Donnerstagabend vor einem Gebäude in der Magellanstraße zu einem Einsatz von mehreren Polizeistreifen geführt. Aus noch ungeklärter Ursache waren gegen 22.45 Uhr eine 31-Jährige und ihre zwei 30 und 24 Jahre alten Brüder lautstark aneinander geraten. Dabei soll die Frau von einem der Männer in das Gebäude gezerrt worden sein, weshalb Zeugen die Polizei alarmierten. Als die Polizei die Streitenden in ihrer Wohnung antrafen, hatte sich die Lage bereits wieder beruhigt. Im vorherigen körperlichen Gerangel war die 31-Jährige und ihr 24-jähriger Bruder leicht verletzt worden. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. (mr)

Wernau (ES): Pkw aufgebrochen

Der Polizeiposten Wernau ermittelt gegen einen Unbekannten, der am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Junkersstraße einen abgestellten Audi aufgebrochen hat. Zwischen sieben Uhr und 15 Uhr öffnete der Täter mit einem unbekannten Werkzeug die Fahrertür und erbeutete Bargeld und Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe der Beschädigungen an der Fahrertür können noch nicht beziffert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Rot über die Kreuzung? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Reutlinger Straße und Depotstraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 72-Jähriger gegen 18.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der mittleren Spur der Schweikhardtstraße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Depotstraße überqueren. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem 34-jährigen Radfahrer, der an der Ampel auf dem Radweg in Höhe der Depotstraße wartete und dann bei Grün die Depotstraße stadtauswärts überqueren wollte. Der Radler, der keinen Helm getragen hatte, wurde von dem Pkw erfasst und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben über die Ampelschaltung beim Mercedes machen können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8510 zu melden. (cw)

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): Auf Spielplatz gezündelt (Zeugenaufruf)

Zeugen alarmierten am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, die Einsatzkräfte, nachdem sie auf dem Spielplatz in der Ammerbuchtalstraße ein brennendes Holzgerüst einer Rutsche bemerkten. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Bei den nachfolgenden polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass angezündeter Müll brandursächlich war, dessen Flammen dann auf das Holzgerüst übergriffen. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurden zwei Jugendliche beobachtet, die vom Spielplatz flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen sucht unter der Telefonnummer 07071/972-8660 nach Hinweisen. (fp)

Dußlingen (TÜ): Kraftstoff gestohlen (Zeugenaufruf)

Mehrere hundert Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus zwei Baumaschinen auf einer Baustelle in der Straße Im Steinig gestohlen. Zwischen 17 Uhr und sieben Uhr brachen sie den Tankdeckel eines dort abgestellten Mobilbaggers auf und schlauchten dort etwa 300 Liter Diesel ab. Aus dem Tank eines in der Nähe abgestellten Schaufelbaggers ließen sie zusätzlich noch einmal etwa 100 Liter Diesel mitgehen. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07072/914600 um Hinweise. (cw)

