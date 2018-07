POL-RT: Motorradfahrer tödlich verletzt; Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch in Bäckerei; Senior bestohlen (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Straße In Laisen ereignet hat, sind zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 38-jährige Suzuki-Fahrerin erkannte gegen 18.15 Uhr zu spät, dass ein vorausfahrender BMW verkehrsbedingt bereits angehalten hatte und krachte in dessen Heck. Eine medizinische Versorgung der Unfallverursacherin sowie des 29 Jahre alten BMW-Fahrers war nicht notwendig. Der Gesamtschaden an den Pkw beträgt zirka 15.000 Euro. Sowohl der BMW, als auch der Suzuki musste abgeschleppt werden. (mr)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer bei Frontalkollision tödlich verletzt

Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer ist an den Folgen eines einem schweren Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der L 211 zwischen Bad Urach und Grabenstetten ereignet hat, verstorben. Der Jugendliche war gegen 16.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad KTM Duke auf der Landesstraße von Grabenstetten in Richtung Bad Urach unterwegs. Zwischen der Falkensteiner Höhle und dem Campingplatz kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Bike nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel Meriva, dessen 49-jährige Fahrerin keinerlei Möglichkeiten hatte zu reagieren. Durch die enorme Aufprallwucht wurde der Opel um die eigene Achse gedreht. Der Biker wurde von seiner Maschine abgeworfen und lebensgefährlich verletzt. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, wo er am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlag. Die Opel-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst versorgte die beiden beschädigten Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 19.15 Uhr gesperrt werden. (cw)

Wolfschlugen (ES): Radfahrer contra Pkw

Bei der Kollision eines 25 Jahre alten Mountainbikers mit der Mercedes A-Klasse eines 39-Jährigen hat der Radler leichte Verletzungen davon getragen. Gegen 6.50 Uhr bog der Mercedes-Fahrer von der Benzstraße nach rechts auf ein Grundstück ab und stieß dabei mit dem 25-Jährigen zusammen, der auf dem Gehweg parallel zum Pkw unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. An der A-Klasse entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Beschädigungen am Mountainbike werden mit zirka 300 Euro beziffert. (mr)

Altbach (ES): In Bäckerei eingebrochen

Der Polizeiposten Plochingen ermittelt nach einem Einbruch, der sich in der Nacht zum Donnerstag in der Kirchstraße ereignet hat. Zwischen 18 Uhr und 5.15 Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster einer Bäckereifiliale auf und gelangte auf diese Weise in den Verkaufsraum. Dort durchsuchte er mehrere Schubladen und die Registrierkasse. Auf Bargeld stieß der Täter jedoch nicht. Letztlich nahm er mehrere Getränkedosen mit. Der entstandene Sachschaden wird mit zirka 500 Euro beziffert. (mr)

Ostfildern (ES): 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Beim Sturz von seinem Fahrrad hat sich ein 15-Jähriger am Mittwochabend eine schwere Armverletzung zugezogen. Der Jugendliche war gegen 21 Uhr auf der Hagäckerstraße unterwegs, streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw und fiel auf den Asphalt. Der Jugendliche wurde in einer Klinik ambulant behandelt. Am geparkten Smart entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. (mr)

Mössingen (TÜ): Senior bestohlen (Zeugenaufruf)

Nach zwei etwa 25 Jahre alten Frauen fahndet der Polizeiposten Mössingen, nachdem diese am Donnerstagmorgen in der Birkenstraße einen 83-Jährigen bestohlen haben. Gegen 10.45 Uhr klingelten die beiden Frauen bei dem Senior und baten ihn um ein heißes Getränk. Der Senior ließ die Beiden ins Haus. Während er sich mit einer der Frauen in der Küche aufhielt, um Kaffee zu kochen, durchsuchte die andere unbemerkt die Wohnräume. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem stieß sie auf die Geldbörse des Bewohners und plünderte sie aus. Unter einem Vorwand machten sich dann beide mit ihrem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Staub. Erst einige Zeit später bemerkte der 83-Jährige, dass er bestohlen wurde und alarmierte die Polizei.

Beide Frauen sollen etwa 155 cm groß gewesen sein. Sie hatten lange, schwarze, zu einem Zopf zusammengebundene Haare, braune Augen und einen hellen Teint. Eine der beiden war mit einer Jeanshose und einer beigefarbenen Bluse bekleidet. Sie hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich. Die andere war mit einem bräunlichen Rock und einer Bluse bekleidet. Beide sprachen nur gebrochen Deutsch. Hinweise bitte an den Polizeiposten Mössingen, Telefon 07073/92210. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin missachtet "Rechts-vor-Links-Regel"

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 53-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag an der Kreuzung Heinlenstraße und Primus-Truber-Straße ereignet hat. Die Radlerin war kurz nach zwölf Uhr mit ihrem Mountainbike auf der Primus-Truber-Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung wollte sie die Heinlenstraße geradeaus überqueren und fuhr zwar langsam aber ohne anzuhalten oder auf den Verkehr zu achten in die Kreuzung ein. Eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 61-jährige Fahrerin eines Opel Combo konnte nicht mehr schnell genug reagieren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die Radlerin stürzte und verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad blieb mit knapp 600 Euro überschaubar. (fp)

