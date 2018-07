POL-RT: Streitigkeiten in Flüchtlingsunterkunft; Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten/Zeugenaufruf; Schachtdeckel ausgehoben (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots) - Streitigkeiten in Flüchtlingsunterkunft

Mit mehreren Streifenwagen musste das Polizeirevier Reutlingen am Montagabend zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Allensteiner Straße anrücken. Gegen 19.20 Uhr war es dort aus nichtigem Anlass zu Streitigkeiten zwischen zwei Frauen und einem 19-jährigen erheblich alkoholisierten Somalier gekommen. Bei diesen Streitigkeiten soll der Somalier auch mit einem Messer herumgefuchtelt und gedroht haben. Beim Eintreffen der Polizei hatten bereits mehrere Bewohner den Mann überwältigt. Er wurde in Gewahrsam genommen und durfte seinen Rausch im Polizeirevier ausschlafen. Er sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige entgegen. Verletzt wurde niemand. (fp)

Reutlingen (RT): 16-Jähriger nach Streit leicht verletzt

Nach einem privaten Streit ist es am Mittwochabend, gegen 18.15 Uhr, im Bürgerpark zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen und einem ihm offenbar flüchtig bekannten jungen Mann zu Handgreiflichkeiten gekommen. Dabei soll der Kontrahent des 16-Jährigen diesen mit der Zange eines sogenannten Multitools oberflächlich am Arm verletzt haben. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Gomadingen (RT): Quad-Lenkerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L 230 zwischen Gomadingen und Münsingen ist eine 50-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau war auf ihrem Quad gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Münsingen unterwegs und setzte kurz vor Steingebronn zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. Dabei übersah sie, dass eines dieser Fahrzeuge, ein Toyota, der von einer 81-Jährigen gefahren wurde, gerade nach links in einen Feldweg abbog und dies auch bereits durch rechtzeitiges Blinken angekündigt hatte. Das Quad kollidierte daraufhin mit dem Toyota. Die 50-Jährige kam infolgedessen mit ihrem Gefährt nach links von der Fahrbahn ab und wurde, als sich dieses überschlug, vom Fahrzeug geschleudert. Das Quad kam in einem Gebüsch zum Stillstand. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Quad musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An diesem und dem Toyota entstand ein Sachschaden von jeweils zirka 2.000 Euro. Die 81-Jährige blieb unverletzt. (mr)

Notzingen (ES): Anhänger auf Abwegen

Wegen eines Pkw-Anhängers, der sich selbstständig gemacht hat, ist es am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1205 zwischen Notzingen und Kirchheim-Ötlingen gekommen. Ein 39-jähriger Fahrer eines aus einem BMW und dem Anhänger bestehenden Gespanns war in Fahrtrichtung Ötlingen unterwegs, als sich der Hänger von der Kupplung löste und mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta eines 71-Jährigen kollidierte. Verletzt wurde niemand, der Ford musste aber abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. (ak)

Schlaitdorf (ES): Fahrzeug überschlagen

Möglicherweise auf eine medizinische Ursache ist den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge ein Verkehrsunfall zurückzuführen, der sich am Mittwochmittag auf der B 27 auf Höhe Schlaitdorf ereignet hat. Eine 67-jährige Esslingerin war gegen 13.30 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe von Schlaitdorf kam sie auf freier Strecke mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet sie auf den Beginn einer Leitplanke und fuhr hinter dieser weiter, bis sich der Mercedes an der Leitplanke verhakte und ausgehebelt wurde. Der Wagen überschlug sich und kam hinter der Leitplanke auf dem Dach zum Liegen. Die angegurtete 67-Jährige wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Mercedes musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Wernau (ES): Rechts vor Links nicht beachtet

Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 19-jähriger Fahranfänger am Mittwochmittag an der Einmündung Hubertusstraße und Johannesstraße verursacht hat. Der 19-Jährige war gegen 12.15 Uhr mit seinem VW Golf auf der Hubertusstraße unterwegs. Beim Einfahren in die Johannisstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 38-jährigen Mercedes-Fahrerin, sodass beide Autos im Einmündungsbereich zusammenkrachten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der Golf nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf knapp 10.000 Euro beziffert. (cw)

Esslingen (ES): Grüner Teer-Lkw gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem grünen Teer-Lkw fahndet die Verkehrspolizei Esslingen, nachdem dieser am Mittwoch auf der L 1192 ein größeres Metallteil verloren hat. Ein 45-jähriger Filderstädter war mit seinem Lkw gegen 15.20 Uhr auf der Landesstraße von Neuhausen in Richtung Esslingen unterwegs, als ihm kurz vor der Baustelle bei Esslingen-Berkheim der grüne Lkw entgegenkam. Als beide Fahrzeuge fast auf gleicher Höhe waren, löste sich von dem Teer-Laster ein großes Metallteil, prallte gegen den Lkw des 45-Jährigen und verursachte dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro. Möglicherweise hat der Fahrer des Teer-Lasters dies nicht bemerkt und fuhr weiter in Richtung Neuhausen. Da die Landesstraße zum Unfallzeitpunkt stark befahren war, hofft die Verkehrspolizei auf Zeugen, die nähere Angaben zu dem Teer-Laster machen können. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (cw)

Ostfildern (ES): Radfahrer übersehen

Ein Verletzter und ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Einmündung der Ludwig-Jahn-Straße und der Straße In den Anlagen ereignet hat. Ein 25-Jähriger war gegen 20 Uhr mit seinem Audi auf der Straße In den Anlagen unterwegs und wollte nach dem Überqueren der dortigen Bahngleise nach rechts in die Ludwig-Jahn-Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 21-jährigen Radfahrer und erfasste ihn. Der Radler stürzte und wurde dabei, soweit bislang bekannt ist, leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Mehrere Schachtdeckel ausgehoben (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach vermutlich mehreren unbekannten Tätern, die in der Nacht zum Donnerstag in der Hahnweidstraße, zwischen Ludwig-Uhland-Gymnasium und A 8, insgesamt 20 Kanaldeckel aus der Fahrbahn gehoben haben. Die Beamten wurden kurz vor 3.30 Uhr von einem Zeugen alarmiert. Sie stellten außerdem fest, dass bei der Unterführung der A 8 eine Metallschranke quer über die Hahnweidstraße gelegt worden war. Glücklicherweise kamen durch diese äußerst gefährlichen Taten keine Personen zu Schaden. Alle Kanaldeckel konnten durch die Polizeibeamten wieder eingesetzt werden, die Schranke, deren Herkunft noch unklar ist, wurde von der Fahrbahn entfernt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07021/501-0 erbeten. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Unfall endet in Maisfeld

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochvormittag ein 79-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in einem Maisfeld zum Stehen gekommen. Gegen 10.30 Uhr fuhr der Mann auf der Hauptstraße von Hepsisau kommend auf die quer verlaufende L 1200 zu, überquerte mit seinem Skoda Yeti den Einmündungsbereich und schanzte über den Straßengraben sowie einen Radweg hinweg in ein Maisfeld, wo der Pkw nach rund 25 Metern anhielt. Der 79-Jährige konnte seinen Pkw danach offensichtlich selbstständig wieder aus dem Maisfeld lenken und in eine nahegelegene Werkstatt fahren. Von dort aus verständigte er dann die Polizei. Der Fahrer, der bei dem Unfall leicht verletzt worden war, wurde anschließend in einer Klinik ambulant behandelt. An seinem Skoda entstand Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Der Schaden am Maisfeld kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Pkw gestreift und zu Fall gekommen

Mit schweren Verletzungen ist eine 52-jahre alte Frau in der Mittwochnacht vom Rettungsdienst in eine Tübinger Klinik gebracht worden, nachdem sie mit ihrem Pedelec einen geparkten Pkw gestreift hatte und zu Fall gekommen war. Die 52-Jährige war gegen 23.15 Uhr auf dem Schleifmühleweg in Richtung Haagtor unterwegs und fuhr dabei offensichtlich zu nah an den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei. Infolgedessen blieb die Frau mit ihrem Fahrradlenker an einem Citroen hängen, stürzte auf den Asphalt und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen. Am Pedelec entstand nur geringfügiger Sachschaden, der geparkte Citroen wurde ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge nicht beschädigt. (mr)

