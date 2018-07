POL-RT: Nach versuchtem Totschlag in Haft (Esslingen)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 25-jährigen syrischen Asylbewerber. Dem Mann wird zur Last gelegt, am Mittwoch, 27. Juni 2018, einen 27-jährigen Nebenbuhler mit einem um die Hand gewickelten Fahrradschloss niedergeschlagen und schwer verletzt zu haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll es am Mittwoch, gegen 15.15 Uhr, in der Eugen-Bolz-Straße zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Männern gekommen sein. Hintergrund dürfte eine Beziehung des Älteren gewesen sein, auf die der 25-Jährige eifersüchtig war. Nach der Auseinandersetzung entfernte sich der Beschuldigte und kehrte kurze Zeit später wieder mit einem um die Hand gewickelten, massiven Fahrradschloss zurück. Mit diesem schlug er mehrfach so heftig auf seinen Kontrahenten ein, dass das Zahlenschloss in seine Einzelteile zerbrach und der Ältere zu Boden ging. Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung mitbekommen hatte, griff ein und konnte den 25-Jährigen von weiteren Schlägen abhalten. Anschließend ergriff der Angreifer die Flucht.

Im Laufe der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der 25-Jährige am Dienstagvormittag angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

