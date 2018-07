POL-RT: Brände; Stromausfall; Einbrüche; Verkehrsunfälle, ,teils mit Zeugenaufruf; Exhibitionist (Zeugenaufruf); Kleiderdieb; Roller gestohlen; Fahrzeugbrand, Widerstand geleistet

Reutlingen (ots) - Gartenhütte in Brand

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes einer Gartenhütte auf einem Grundstück in der Roanner Straße, zu dem Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, ausgerückt sind. Die auf einer von mehreren Gartenparzellen stehenden Hütte brannte zu dieser Zeit lichterloh und wurden von der Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da der Nutzer der vom Brand betroffenen Gartenparzelle derzeit noch nicht feststeht, wird dieser gebeten, sich unter Tel. 07121/96110 zu melden. (ak)

Pfullingen (RT): Stromausfälle nach Störungen im Stromversorgungsnetz

Aufgrund eines technischen Defekts ist es in der Nacht zum Mittwoch, gegen 0.30 Uhr, zu einer Störung an einem Strommasten im Ernst-Trupp-Weg und in der Folge zu einer Störung in der Umspannstation in der Römerstraße 87 gekommen, wodurch in Teilen von Pfullingen die Stromversorgung unterbrochen war. Durch die Stromausfälle kam es außerdem zu verschiedenen Fehlalarmen. In einem Supermarkt und einer Firma wurde jeweils Einbruchsalarm ausgelöst, in einem Seniorenzentrum rief die Brandmeldeanlage die Feuerwehr auf den Plan. An den verschiedenen Einsatzorten waren fünf Streifenwagenbesatzungen der Polizei und 30 Feuerwehrleute der Pfullinger Feuerwehr eingesetzt. Mitarbeiter des zuständigen Netzbetreibers stellten die Stromversorgung wieder her. Nach etwa zweieinhalb Stunden waren alle Stromausfälle wieder behoben. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (ak)

Walddorfhäslach (RT): Gartenabfall gerät in Brand

Am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Johannes-Majer-Straße ausgerückt. Dort fingen mehrere in einem Garten gelagerte Pflanzenabfälle vermutlich durch Selbstentzündung Feuer. Die Flammen griffen auch auf einen Holzzaun, einen Schaufensterkasten und mehrere Sträucher über. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Walddorfhäslach, die den Brand schnell ablöschen konnte, war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. (mr)

Esslingen (ES): Einbrüche in Mensa und Gaststätte

In der Nacht zum Mittwoch ist es in zwei Stadtteilen zu Einbrüchen gekommen. In St. Bernhard drang zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 5.20 Uhr, ein Unbekannter durch das Aufhebeln einer Terrassentür in die Mensa in der Flandernstraße ein und durchsuchte mehrere Räume. Auch die Mensakasse brach der Täter auf, diese war jedoch leer. Nach jetzigem Kenntnissand entwendete der Unbekannte lediglich Süßigkeiten. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen.

In der Stuttgarter Straße in der Pliensauvorstadt war eine Gaststätte das Ziel eines Einbrechers. Dieser hebelte zwischen drei Uhr und 7.20 Uhr zunächst die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Anschließend öffnete er gewaltsam mehrere Spielautomaten und nahm das Bargeld in noch unbekannter Höhe an sich. Auch in diesem Fall kann der Sachschaden noch nicht beziffert werden. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist nun unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (mr)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Vorfahrtsberechtigte übersehen

Auf etwa 30.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Alte Talstraße und Aicher Straße entstanden ist. Ein 95-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Alten Talstraße in Richtung Aicher Straße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Aicher Straße einbiegen, übersah dabei jedoch einen auf der vorfahrtsberechtigen Aicher Straße von links heranfahrenden Audi TT. Dessen 26-jährige Fahrerin hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die Audi-Fahrerin unverletzt blieb, wurden der Golf-Fahrer und seine 96-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Wolfschlugen (ES): Beim Linksabbiegen nicht aufgepasst (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 14 bis 15 Jahre alten Radfahrer sucht das Polizeirevier Nürtingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag an der Einmündung Kirchstraße und Brunnenstraße ereignet hat. Ein 19-jähriger Fahranfänger war kurz nach 17 Uhr mit seinem VW Polo auf der Kirchstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Brunnenstraße einbiegen. Er erkannte zwar, dass ihm ein Radler entgegenkam, entschloss sich aber dennoch zum Abbiegen. Plötzlich bemerkte er, dass es wohl doch zu knapp wurde. Sowohl er als auch der Radler mussten eine Ausweichbewegung nach links machen, um eine Kollision zu vermeiden. Während der Radfahrer seine Fahrt in Richtung Kirchstraße fortsetzte, geriet der Polo-Fahrer durch die Ausweichbewegung nach links auf die Gegenfahrspur. Dort streifte er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 5er BMW, dessen 26-jähriger Fahrer keine Möglichkeit mehr hatte, schnell genug zu reagieren. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings waren beide Autos nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nun nach dem Radler, der durch das riskante Abbiegemanöver gefährdet wurde. Dieser war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs, soll etwa 170 cm groß gewesen sein und hatte kurze, schwarze Haare. Er soll mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 40 Jahre alten Mann fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach einem Vorfall, der sich am Dienstagmittag auf dem Parkplatz des Freibades ereignet hat. Eine 16-jährige Jugendliche war gegen 14.30 Uhr zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs, als sie den Unbekannten bemerkte, der sie offensichtlich anstarrte. Beim näher kommen, erkannte sie, dass der Mann seine Hose geöffnet, sein Glied entblößt hatte und obszöne Bewegungen machte. Sie entfernte sich sofort. Offenbar war der Mann auch von einer noch unbekannten Zeugin ebenfalls bemerkt worden, die das Freibadpersonal verständigte. Der Mann wird als etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Er soll kurze, grau-melierte Haare gehabt haben und war mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen, hellblau karierten Hose bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/5010. (cw)

Lenningen (ES): Unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss unterwegs

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 63-jähriger Lenninger, den die Kirchheimer Polizei am Dienstagabend in Brucken aus dem Verkehr gezogen hat. Der Mann war gegen 20.15 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit seinem Dacia angehalten worden. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als zwei Promille. Zudem ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Sein Führerschein wurde einbehalten und er musste im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (fp)

Neckartailfingen (ES): Dreister Kleiderdieb am Aileswasensee geschnappt

Völlig perplex waren zwei Frauen, als sie zusammen am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr im Aileswasensee gebadet haben. Vom Wasser aus beobachteten sie, wie ein älterer Mann sich ihren Taschen näherte und an diesen zu schaffen machte. Aus jeder Tasche entnahm er jeweils ein Oberbekleidungsteil, steckte diese in seinen mitgeführten Rucksack und entfernte sich von der Liegewiese weg in Richtung Ausgang am Seekiosk. Die beiden Damen begaben sich sofort aus dem Wasser und folgten dem Mann. Sie konnten ihn am Kiosk einholen und mit Hilfe weiterer Badegäste diesen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Der 67-jährige Metzinger stand zur Tatzeit unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Nach erfolgter Personalienfeststellung und Anzeigenaufnahme wurde er seiner Ehefrau übergeben. (fp)

Gomaringen (TÜ): Auto ausgebrannt

Ein technischer Defekt dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge, die Ursache für den Brand eines Ford Mondeo am Dienstagmittag, gegen 16 Uhr, gewesen sein. Die 75-jährige Fahrerin bemerkte während der Fahrt Unregelmäßigkeiten an ihrem Wagen und stellte das Auto in der Straße In der Stelle ab um den Pannendienst zu verständigen. Kurz nachdem sie den Wagen verlassen und gesichert hatte, fing es aus dem Motorbereich an zu brennen. Die sofort alarmierte Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte trotz aller Bemühungen nicht mehr verhindern, dass der Ford innerhalb kürzester Zeit vollständig ausbrannte. Durch die entstandene Hitze wurde auch eine angrenzende Gebäudefassade beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Betrunken auf gestohlenem Roller unterwegs

Zwei Männer im Alter von 30 und 27 Jahren haben am frühen Mittwochmorgen im Stadtgebiet Tübingen einen Roller entwendet und sind auf diesem fahrend vom Tatort geflüchtet. Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Täter kurz vor vier Uhr von einer alarmierten Polizeistreife in der Karlstraße gestoppt werden konnten. Bei der Kontrolle der Männer stellten die Beamten fest, dass beide erheblich alkoholisiert waren. Der 30-Jährige, der das Zweirad gelenkt hatte, besaß außerdem nicht die dafür erforderliche Fahrerlaubnis. Die zwei Männer wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Tübingen gebracht. Dagegen setzte sich der 30-Jährige derart heftig zur Wehr, dass er zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert werden musste. Auch auf der Dienststelle beruhigte sich der Mann nicht, weshalb er nach richterlicher Anordnung in eine Gewahrsamszelle gebracht wurde. Zuvor musste er wegen seiner Trunkenheitsfahrt jedoch noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein 27-jähriger Komplize wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (mr)

Tübingen (TÜ): Pkw landet auf Dach

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der L 371 zwischen Tübingen und Hirschau ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen, umgekippt und auf dem Dach zum Liegen gekommen. Gegen 6.40 Uhr war ein 20-jähriger Mann mit seinem Renault in Richtung Hirschau unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache mit den rechten Rädern in den Grünstreifen ab. Beim anschließenden Gegenlenken übersteuerte der Fahrer seinen Pkw, schleuderte über den Gegenfahrstreifen in den dortigen Straßengraben und kippte aufgrund des Gefälles über die rechte Fahrzeugseite aufs Dach. Der junge Mann blieb unverletzt, Fremdschaden entstand nicht. Allerdings musste der Renault, an dem Totalschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden war, von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): In Schule eingedrungen

Auf noch unbekannte Weise ist ein Einbrecher in die Gemeinschaftsschule in der Kornstraße gelangt. In der Zeit zwischen Dienstag, 18.15 Uhr und Mittwoch, sieben Uhr, versuchte der Täter anschließend vergeblich, die Tür zum Sekretariat aufzuhebeln. Ob der Täter Beute machte bedarf noch der Überprüfung. Am Gebäude selbst entstand lediglich geringer Sachschaden. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Mössingen (TÜ): Kradfahrer und Sozia verletzt

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads und seine 18-jährige Sozia sind am Dienstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Butzenbadstraße verletzt worden. Der Jugendliche fuhr aus Richtung Bästenhardt kommend in Richtung Mössingen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleintransporters kam aus einem Verbindungsweg von Belsen her und wollte die Butzenbadstraße geradeaus in Richtung Siemensstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des KTM-Fahrers, der mit seinem Krad gegen die linke Seite des Transporters prallte. Die Sozia wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus. Die junge Frau musste stationär aufgenommen werden. Die KTM wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ak)

Ammerbuch-Pfäffingen (TÜ): Beleidigung und Widerstand

Zu einem Spielplatz in Pfäffingen musste die Polizei am späten Dienstagabend ausrücken, nachdem ein Zeuge der Polizei gegen 21.10 Uhr gemeldet hatte, dass sich dort mehrere Jugendliche aufhalten und dem Alkohol zusprechen. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung lag ein Jugendlicher auf dem Boden und war nicht mehr ansprechbar. Er musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der Kontrolle seiner Begleiter provozierte ein ebenfalls erheblich betrunkener 14-Jähriger die Beamten und beleidigte sie. Weil er seine Personalien verweigerte, musste er zur Feststellung seiner Identität in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete er Widerstand, wobei eine Beamtin leicht verletzt wurde. Der 14-Jährige, der so aggressiv war, dass er noch auf dem Polizeirevier auf das Mobiliar eintrat und um sich spuckte, musste auf richterliche Anordnung die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen. (ak)

Rückfragen bitte an:



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Frank Paukert (fp), Telefon 07121/942-1108



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell