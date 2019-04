Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190401-1: Schwer verletzter Autofahrer nach Unfall mit Lkw - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen (29. März) ist auf der Landesstraße (L) 93 ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr gegen 09:00 Uhr auf der Hahnenstraße in Richtung Pulheim. An der Kreuzung Hahnenstraße/L 93 bog er links ab. Dabei stieß er mit dem Lkw eines 46-jährigen Mannes zusammen, der aus Richtung Sinnersdorf kommend auf der vorfahrtberechtigten L 93 fuhr. Durch die Kollision drehte sich das Auto des 80-Jährigen. Ein Krankenwagen brachte den schwer verletzten Autofahrer in eine Uniklinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Auto wurde abgeschleppt. (nh)

