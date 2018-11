POL-PDLU: Auto aufgebrochen - Handtasche entwendet

Böhl-Iggelheim (ots) - Am Donnerstag, 22.11.2018, in der Zeit zwischen 16.00 und 16.30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Haßlocher Straße die hintere rechte Seitenscheibe eines dort geparkten Pkw, Dacia Sandero ein und gelangte so in den Innenraum. Durch Entriegeln der Rückbanklehne gelang der Täter in den Kofferraum, aus welchem er die Handtasche der 72-jährigen Geschädigten mit diversen Papieren und Bargeld entwendete. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de. Die Polizei rät, grundsätzlich keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen. Speziell auf Friedhofsparkplatzen rechnen Täter oft mit zurückgelassenen Wertgegenständen/Taschen und haben aufgrund des Friedhofbesuchs meist genügend Zeit, diese Fahrzeuge ungestört aufzubrechen.

