Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190402-3: Polizei nahm Hehler fest - Köln/Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Vier Männer stehen im Verdacht, mehrere Hochdruckreiniger einer namhaften Firma entwendet zu haben.

Am Samstag (30. März) bemerkten Beamte der Kölner Polizei um 10:15 Uhr auf einem Gelände "Am Eifeltor" ein litauisches Fahrzeug mit einem Fahrer. Sie überprüften ihn und hielten ein Auge auf das Fahrzeug bis zur Rodenkirchener Straße in Hürth, da der Fahrer ihnen einen fadenscheinigen Grund für seinen dortigen Aufenthalt angab. In der Zufahrt eines Hürther Betonwerks parkte das Fahrzeug neben einem Sattelzug mit litauischem Kennzeichen. Vier original verpackte Hockdruckreiniger aus den geladenen Beständen des Aufliegers wurden umgeladen. Die Polizisten nahmen vier beteiligte Personen im Alter zwischen 29 und 42 mit dem Verdacht der Bandenhehlerei vorläufig fest. Der gesamte Auflieger mit weiterer Ware wurde nach Rücksprache mit der Herstellerfirma sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell