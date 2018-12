POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Mittelhof, Hauptstr. (ots) - Am Di. 04.12.2018, gegen 22:45 Uhr parkte ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter Iveco mit Pkw-Anhänger in der Hauptstraße (K127) in 57537 Mittelhof. Der Transporter stand rechtsseitig nah an einer Hauswand. Die Straße weist dort starkes Gefälle auf. Der 31-Jährige fuhr anschließend einen Pkw VW Touran auf den Anhänger. Nachdem das Fahrzeug auf dem Anhänger befestigt war, begann der Transporter inkl. Anhänger, die Straße herunter zu rollen. Hierbei touchierte der Transporter mit der Beifahrerseite die Hauswand. Die Reifen des Transporters verstellten sich und das Gespann passierte unkontrolliert die Straße. Letztendlich kam das Gespann wieder schnell zum Stehen. Allerdings verkeilte sich der Anhänger mit dem Transporter, sodass dieser weder vor- noch zurückfahren konnte. Nach Angaben des 31-Jährigen sei die Handbremse fest angezogen und der erste Gang eingelegt gewesen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR. Um die Situation zu lösen, musste ein Abschleppdienst angefordert werden.

