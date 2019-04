Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190403-2: Smart-Pkw-Aufbrecher gestellt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In Tatortnähe nahmen Polizisten den Mann vorläufig fest, nachdem ihn aufmerksame Anwohner gemeldet hatten.

Am Dienstagmorgen (02. April) bemerkte eine Zeugin um 05:50 Uhr einen Unbekannten im Wagen ihres Nachbarn in der Hermann-Löns-Straße. Sie informierte den Nachbarn. Der Täter flüchtete in Richtung Ahrstraße. In das Fahrzeug gelangte er durch die gewaltsam geöffnete Fahrertür. Wenig später um 06:10 Uhr schlug derselbe Täter in der Ahrstraße die Seitenscheibe der Fahrertür eines baugleichen Smart-Modells ein. Der Fahrzeughalter bemerkte den Einbruch, begab sich auf die Straße, folgte dem flüchtenden Täter und lotste Polizeibeamte zum Flüchtenden. Sie nahmen ihn fest. In seiner Kleidung fanden die Beamten einen verbotenen Teleskopschlagstock und an der dortigen Feuerwache die Tatbeute. Bei der Blutprobenentnahme in einer Polizeidienststelle leistete der 27-jährige Wesselinger Widerstand. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell