POL-REK: 190403-5: Einbruch in Tankstelle- Brühl

Aufmerksame Zeugen haben am Mittwochmorgen (03. April) gegen 02:00 Uhr beobachtet, dass Unbekannte in eine Tankstelle auf der Pingsdorfer Straße einbrachen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Insgesamt vier Personen verursachten Lärm, als sie gewaltsam in die Tankstelle einbrachen. Dort entwendeten sie diverse Tabakwaren und flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Zeugen verständigten über den Notruf "110" die Polizei. Während der Fahndung im Nahbereich der zur Tatzeit geschlossenen Tankstelle, bemerkten Polizisten ein Auto mit belgischen Kennzeichen. Als die Polizisten den Streifenwagen wendeten, um das Fahrzeug zu kontrollieren, flüchtete dieses. An der Kreuzung Gartenstraße/Mayersweg verließen drei Personen das noch rollende Auto und liefen weg.

Die Polizisten sicherten das Fahrzeug und konnten einen der Tatverdächtigen, einen 27-jährigen Mann aus Brühl, in unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen. In dem Auto fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug und einen mit Tabakwaren gefüllten Müllsack. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die in dem Zeitraum Verdächtiges bemerkten. Die Flüchtigen werden als jünger und sportlich beschrieben. Zudem waren alle dunkel bekleidet und trugen Kapuzen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (Wp)

