POL-PPWP: Bekannte Gesichter nicht ohne Grund erneut kontrolliert

Kaiserslautern (ots) - Polizeibeamte der Polizeiinspektion 1 und des Haus des Jugendrechts haben am Donnerstag gemeinsam in der Innenstadt Kontrollen durchgeführt. Bei den regelmäßigen Kontrollen haben es die Beamten auch immer wieder mit bereits bekannten Gesichtern zu tun. Auch diesmal trafen die Einsatzkräfte auf dem Rathausvorplatz auf zwei junge Erwachsene, die bereits mehrfach polizeilich aufgefallen sind.

Einer davon begrüßte die Polizisten wie "alte Kumpels" mit einem "High five"-Handschlag. Dabei rochen die Beamten den Marihuana-Geruch, der den 19-Jährigen umgab. Sie überprüften den jungen Mann deshalb ein weiteres Mal und fanden in seinen Sachen 36 Gramm Haschisch sowie ein Klappmesser. Die Drogen und das Messer wurden sichergestellt und der 19-Jährige anschließend wieder entlassen. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Auch ein 18-Jähriger, mit dem es die Polizeibeamten zum wiederholten Mal zu tun hatten, wurde am Donnerstag nicht ohne Grund kontrolliert. Als er mit einem auffälligen Fahrrad an den Einsatzkräften vorbeifuhr, wurde er angesprochen und aufgefordert anzuhalten. Der junge Mann stellte daraufhin das Fahrrad ab und ließ sich mit einem breiten Grinsen im Gesicht einer Personenkontrolle unterziehen.

Bei der Überprüfung des Fahrrads kam heraus, dass dieses im September als gestohlen gemeldet wurde. Darauf angesprochen gab der 18-Jährige an, er habe das Rad im Wald gefunden. Das Bike wurde sichergestellt und später seiner rechtmäßigen Besitzerin übergeben. Die weiteren Ermittlungen, wie das Fahrrad in den Besitz des 18-Jährigen kam, dauern an. | cri

