POL-PPWP: Handy-Raub gescheitert - Täter gestellt

Kaiserslautern (ots) - Ein versuchter Raub ist der Polizei am Donnerstagabend aus der Kaiserslauterer Innenstadt gemeldet worden. Beteiligt waren zwei amtsbekannte junge Männer. Offenbar versuchte einer mit Hilfe von Gewalt das Handy des anderen an sich zu reißen.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatten sich die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer auf der Skater-Bahn am Adolf-Kolping-Platz aufgehalten. Sie unterhielten sich über den möglichen Verkauf des Handys des 21-Jährigen an einen Bekannten des 19-Jährigen. Beide Männer gingen daraufhin zu der Adresse, an der angeblich der Kaufinteressent wohnte. Dort angekommen soll der 19-Jährige jedoch auf den 21-Jährigen eingeschlagen haben, um an dessen Telefon zu kommen.

Anwohner wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der 19-Jährige zwar mit einem Fahrrad aus dem Staub gemacht. Er konnte jedoch von einer Streife gestellt und festgenommen werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Der 21-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Außerdem wurde seine Kleidung beschädigt. | cri

