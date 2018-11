POL-PPWP: "Internationaler Tag - Nein zu Gewalt an Frauen"

Kaiserslautern (ots) - 2417 Frauen in der Westpfalz wurden im vergangenen Jahr Opfer von Rohheitsdelikten. In 781 Fällen handelte es sich hierbei um Übergriffe in engen sozialen Beziehungen. Das Polizeipräsidium Westpfalz sagt ganz klar: "NEIN zu Gewalt an Frauen".

Seit 1999 wird der "Internationale Tag - Nein zu Gewalt an Frauen" von der UNO als offizieller Gedenktag anerkannt. Dieser geht zurück auf die drei Schwestern Mirabal, die im Jahr 1960 in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter getötet wurden.

Am 25. Und 26. November lädt die Stadt Kaiserslautern gemeinsam mit vielen weiteren beteiligten Institutionen zu einer Veranstaltung im Rathaus ein. Auf die Besucher wartet dann ein eindrucksvolles Rahmenprogramm, darunter unter anderem die Fotoausstellung "Stolen Girls". Sie porträtiert nigerianische Mädchen, die von der Terrorgruppe Boko Haram entführt und wieder freigelassen wurden und gibt Einblicke in den Terror im Herzen Afrikas.

Am Montag heißt es dann: Fahne hissen vor dem Rathausplatz.

Polizeirätin Jacqueline Schröder vom Polizeipräsidium Westpfalz und Landrat Ralf Leßmeister hissen am Montag ab 12 Uhr gemeinsam die offizielle Aktionsfahne vor dem Rathaus und zeigen somit ihre Solidarität. Anschließend ziehen sie mit weiteren Beteiligten durch die Innenstadt und wollen so auf die Aktion aufmerksam machen.

Das komplette Programm zum Nachlesen gibt es hier: https://s.rlp.de/4JgRq

