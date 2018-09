POL-EN: Hattingen - Zeugin verständigt die Polizei nach Unfallflucht

Hattingen (ots) - Am 10.09.2018, gegen 17.00 Uhr, beschädigte der Fahrer eines silbernen Mercedes der A-Klasse einen auf der Essener Straße abgestellten roten Opel Corsa. Der Mercedes-Fahrer geriet mit dem Außenspiegel an das in Richtung Essen abgestellte Fahrzeug, anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Genaue Hinweise liegen der Polizei bisher keine vor, wer Hinweise geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 02335-91667000 an die Polizei wenden.

