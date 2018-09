POL-EN: Gevelsberg - Metalldiebstahl am Sinnerhoop

Gevelsberg (ots) - In der Zeit vom 06.09.2018, 13.00 Uhr bis 10.09.2018, 12.30 Uhr hebelten unbekannte Täter an einer Firma an der Straße Am Sinnerhoop eine Eingangstür auf. Sie betraten das Gebäude und entwendeten eine nicht bekannte Anzahl an Messingstangen.

