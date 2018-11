POL-PPWP: Vorsicht, Taschendiebe!

Kaiserslautern (ots) - Ist Ihr Geldbeutel noch dort, wo er sein sollte? Sind Sie sicher? Das Polizeipräsidium Westpfalz warnt vor Taschendieben, die offenbar schon jetzt im Stadtgebiet aktiv sind. Aus der Innenstadt wurden am Samstag in der Zeit zwischen 11 und 14.45 Uhr gleich drei Vorfälle gemeldet, bei denen den Betroffenen der Geldbeutel gestohlen wurde. Die Tatorte: der Wochenmarkt auf dem Stiftsplatz und die Mall am Fackelrondell.

Das heißt: Es hat sich nichts daran geändert - die Täter lieben nach wie vor größere Menschenansammlungen und nutzen das Gedränge, um unbemerkt zugreifen zu können. Wer hier unvorsichtig ist und seinen Geldbeutel oben auf dem Einkaufskorb "spazieren trägt", darf sich nicht wundern, wenn er plötzlich weg ist.

Vorsicht ist aber auf jeden Fall auch geboten, wenn man angerempelt wird - es könnte sein, dass der Rempler nur ein Vorwand ist, um Ihnen "näher zu kommen", damit der Täter Ihnen im gleichen Moment in die Tasche greifen kann.

Unser Tipp: Am besten schon jetzt fürs vorweihnachtliche Einkaufs- und Marktgetümmel trainieren und den Geldbeutel so sicher wie möglich verstauen - das heißt: ganz nah am Körper, und am besten dort, wo sonst niemand hinkommt, also entweder in Innentaschen der Kleidung, oder wenn es in der Handtasche sein soll, dann diese unbedingt verschließen und dicht am Körper tragen! | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell