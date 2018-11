POL-PPWP: Einbruch in Juweliergeschäft

Kaiserslautern (ots) - Am Samstagabend drangen unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Riesenstraße ein und entwendeten Schmuckgegenstände mit noch unbekanntem Wert.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0631 / 369-2620 jederzeit entgegen.

