Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann beschädigt Autos in Serie und flüchtet in dunklem Auto

Recklinghausen (ots)

Zeugen beobachteten am Montag, gegen 23.30 Uhr, einen Mann, der auf der Goldregenstraße und der Wacholderstraße die Außenspiegel an Autos abtrat und einen Motorroller umstieß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Täter, 20 bis 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß. schlank, trug eine weiße Kapuzenjacke, stieg auf der Straße In de Flaslänne in ein dunkles Auto und fuhr davon. Aktuell liegen zwölf Anzeigen vor. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

