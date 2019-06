Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: "Sicher im Sattel" durch Mecklenburg-Vorpommern

Rampe (ots)

Wer sich in den Fahrradsattel schwingt, stärkt Körper und Seele, schont die Umwelt und spart Geld. Das Fahrrad ist nicht nur ein alternatives, landschaftsschonendes Verkehrsmittel und ein Transportmittel auf dem Weg zur und bei der Arbeit, es ist zudem ein Sport- und Fitnessgerät für Jedermann und eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen überhaupt.

Für eine "allzeit gute Fahrt" ist der Schutz von Fahrrädern vor Diebstahl und die Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr unter Beteiligung von Fahrradfahrern entscheidend. Beides stellt daher besondere Schwerpunkte in der Arbeit der Landespolizei und der Provinzial Versicherung dar.

Die landesweite Fahrradaktion "Sicher im Sattel" bietet Radfahrern die Möglichkeit, sich und ihr Rad fit für den Verkehr zu machen. Im Mittelpunkt der Aktionstage steht die Sicherheit rund ums Fahrrad, sowohl die Sicherheit im Straßenverkehr als auch der Schutz vor Diebstahl.

Alle Bürgerinnen und Bürgern sowie Gäste unseres Landes, mit und ohne Fahrrad, sind sehr herzlich eingeladen, an der Eröffnungsveranstaltung der landesweiten Fahrradaktion "Sicher im Sattel" teilzunehmen:

Datum, Uhrzeit: 26.06.2019, 10:00 - 15:30 Uhr Ort: 23999 Kirchdorf (Insel Poel), Parkplatz hinter der Hafenmeisterei

Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrrad vor Diebstahl zu sichern. Im Jahr 2018 wurden 5.437 Fahrräder in Mecklenburg-Vorpommern als gestohlen gemeldet, 2003 waren es noch knapp 16.000 Fälle. Maßgeblichen Anteil an dem seit Jahren anhaltenden Rückgang von Fahrraddiebstählen trägt neben den üblichen Sicherungsmaßnahmen die Codierung von Fahrrädern. So konnten allein im letzten Jahr 2.700 Fahrräder codiert werden.

Mit Panzer- und Bügelschlössern haben es die Diebe schwerer und ein "Gravur-Code" der Polizei schreckt sie zusätzlich ab. Außerdem sollten Fahrräder stets an festen Gegenständen gesichert werden. An den Aktionstagen werden den Besuchern kostenlose Fahrradcodierungen angeboten. Darüber hinaus gibt es vielfältige Informationen zur Sicherheit rund ums Fahrrad und der Radfahrer im Straßenverkehr. Wie wichtig dieses Thema ist, verdeutlicht ein Blick in die Verkehrsunfallstatistik des letzten Jahres: Im Jahr 2018 verunglückten in Mecklenburg-Vorpommern 1.556 Fahrradfahrer, sieben davon tödlich.

Ablaufplan "Sicher im Sattel" am 26.06.2019, 10:00 - 15:30 Uhr in Kirchdorf (Insel Poel), hinter der Hafenmeisterei,

10:00 Uhr: Eröffnung, Projektvorstellung "Sicher im Sattel"

10:00 - 14:00 Uhr: Rahmenprogramm: - Zwei Teams zur kostenlosen Fahrradcodierung (Polizeiinspektion Wismar, Verkehrswacht Wismar) - Informationsstand Fahrradsicherheit/ Gewinnspiel (LKA M-V, Provinzial Versicherung) - Informationsstand und Präsentation "Crash Anhänger" (Bundespolizei) - Präsentation von "Ostsee3rad" - Reaktionstestgerät und Verkehrssimulator (Verkehrswacht Wismar) - Einstellungsberater der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege MV (FHöVPR)

13:30 - 15.00 Uhr: Platzkonzert mit der Landespolizeiorchester-"Big Band"

15:30 Uhr: Veranstaltungsende

Moderation und Beschallung: Hartmut Kühl, Polizeirevier Barth

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Matthias Rascher

Telefon: 03866/64-8700

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell