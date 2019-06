Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Todesfall nach einem Sturz - Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens

Freiburg (ots)

Die Kriminalpolizei untersucht die Hintergründe des Todes eines 49-jährigen Manns aus Elzach, der nach aktuellem Ermittlungsstand vermutlich an den Folgen eines Sturzes gestorben ist. Es liegen Hinweise vor, dass sich der Sturz am Freitagabend, 21.06.2019, zwischen Bahnhof und Kreisverkehr Bahnhofstraße in Elzach ereignet haben soll. Um den Sachverhalt zweifelsfrei zu klären, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wer hat am Freitagabend, 21.06.2019, gegen 23 Uhr, eine augenscheinlich verletzte Person gesehen? Wer hat einen Sturz oder ein anderes Unfallgeschehen beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo Emmendingen entgegen (Tel. 07641 582-200).

