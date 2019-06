Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 21-Jähriger fügt Unbeteiligtem schwere Schnittverletzungen mit abgeschlagener Bierflasche zu

Freiburg (ots)

In der Nacht auf vergangenen Sonntag, 23.06.2019 wurde der Polizei gegen 02:30 Uhr folgender Vorfall gemeldet: Auf einer Party am Rande des Dietenbach-Geländes sei es zu einem Streit zwischen einem Paar gekommen. Ein 24jähriger Unbeteiligter sprach beide an, woraufhin der 21jährige Mann unmittelbar seine Bierflasche abschlug und mehrfach versuchte auf den Unbeteiligten einzustechen. Durch die Abwehrbewegung zog sich dieser erhebliche Verletzungen im Bereich der Hand und des Oberarms zu und musste in einer Klinik ärztlich behandelt werden.

Der 21-Jährige ägyptischer Staatsangehörigkeit konnte noch vor Ort festgenommen werden. Er ist bereits polizeilich mit Gewalt- und Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten.

Die Staatsanwaltschaft beantragt beim Amtsgericht den Erlass eines Haftbefehls.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell