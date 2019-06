Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach:. Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Porsche befuhr am Freitag, 21.06.2019, gegen 09.00 Uhr, ein 54 Jahre alter Mann die Bahnhofstraße und beabsichtigte an der Einmündung zur Luisenstraße, nach links abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah er einen entgegenkommenden Rollerfahrer auf seiner Honda. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 54-jährige Rollerfahrer stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste vom DRK ins Krankenhaus verbracht werden. Der Porsche-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Am Roller entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

