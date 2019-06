Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Warmbach: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Beide Türen der linken Fahrzeugseite eines Mercedes wurden am Sonntag, 23.06.2019, zwischen 16.20 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem Stadion in der Eichbergstraße zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

