Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mit dem Traktor alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Freiburg (ots)

Mit seinem Traktor nahm am Samstag, 22.06.2019, ein 54 Jahre alter Mann am öffentlichen Straßenverkehr teil und kollidierte hierbei, beim Ausparken in der Schlattholzstraße, mit einem ordnungsgemäß abgestellten BMW. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Durch eine Zeugin konnte der Unfall beobachtet und der Polizei gemeldet werden. Im Rahmen der folgenden Fahndungsmaßnahmen konnte der 54-jährige fahrend in der Dinkelbergstraße angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst.

