Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall fordert drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Sonntagmittag, 23.06.2019, in Lörrach hat drei leicht verletzte Personen gefordert. Gegen 13:30 Uhr war ein 35 Jahre alter Volvo-Fahrer einem vor der Ampel in der Wiesentalstraße in Höhe der Weiler Straße wartenden Nissan aufgefahren. Im Nissan verletzten sich der 37 Jahre alte Fahrer, die 40 Jahre alte Beifahrerin und ein 9-jähriger Junge leicht. Sie wurden in verschiedenen Krankenhäusern ärztlich versorgt. An den Fahrzeuge wurde ein Schaden von je ca. 5000 Euro verursacht.

