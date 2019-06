Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Metzgerei

Freiburg (ots)

In eine Metzgerei in Lörrach wurde in der Nacht zum Samstag, 22.06.2019, eingebrochen. In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in die Verkaufsräume in der Basler Straße ein. Die Kasse wurde aufgehebelt und das Geld daraus gestohlen. Außerdem wurden noch weitere Behältnisse brachial geöffnet. Der genaue Diebstahls- und Sachschaden ist noch unbekannt.

