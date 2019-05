Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 3

Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus - 16.05.2019 - 15:38 Uhr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lage (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag wurden um 15:28 Uhr die Löschzuge Lage und Kachtenhausen, der Rettungsdienst des Kreises Lippe, die ehrenamtlichen Kräfte des Malteser Hilfsdienstes und die Polizei zu einem Zimmerbrand in Lage in der Bussardstr. alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung hatten zu diesem Zeitpunkt schon das Gebäude verlassen.

Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung durch das Treppenhaus in die Wohnung vor. Parallel dazu verschaffte sich ein weiterer Trupp Zugang durch ein Fenster zur Küche, in der der Brand ausgebrochen war. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht wurde, wurde das Objekt belüftet.

Eine Katze, welche sich zum Zeitpunkt des Brandes noch in der Wohnung befand, wurde durch einen der Angriffstrupp aus der Wohnung gerettet. Die Katze wurde anschließend zur weiteren Versorgung in eine Tierklink gebracht.

Durch den Rettungsdienst des Kreises Lippe musste ein Bewohner der Brandwohnung an der Einsatzstellen behandelt werden und wurde anschließend mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Kräfte des Malteser Hilfsdienstes betreuten einen weiteren Bewohner des Hauses und stellten den Eigenschutz der Feuerwehrkräfte sicher.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind neben der Brandwohnung auch die zwei Wohnungen über der Brandwohnung vorerst unbewohnbar.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lage

Andreas Dieckmann

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lage.org

http://www.feuerwehr-lage.org

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell