Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190225 - 217 Frankfurt-Gallus: Festnahme nach Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge konnte am Montag, den 25. Februar 2019, gegen 00.30 Uhr, beobachten, wie eine Person in der Frankenallee die Scheibe eines dort geparkten Renault Trafic einschlug.

Mit seiner Beute, einem Akkuschrauber der Marke Makita, floh der Täter in Richtung der Mainzer Landstraße. Dank der guten Beschreibung durch den Zeugen, konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung ein 32-jähriger Hanauer als Tatverdächtiger festgenommen werden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell