POL-FR: Weil am Rhein/Fischingen: Einschleichdiebstähle und -versuche in mehreren Fällen - Nachbarin vertreibt Eindringling - Polizei mahnt zur Wachsamkeit

In mehreren Fällen haben sich Unbekannte über das Wochenende in Weil am Rhein und Fischingen in Häuser und Wohnungen eingeschlichen, um offensichtlich Diebstähle zu begehen. In einem besonders dreisten Fall am Samstag, 22.06.2019, in Haltingen wurde der Eindringling von einer aufmerksamen Nachbarin vertrieben. Hier klopfte ein älterer Mann an die Hintertüre eines Hauses einer 91-jährigen Frau und gab sich als alter Bekannter aus. Die Seniorin ließ den Mann ins Haus, wo sich der Unbekannte auch im ersten Geschoss umsah, wohin ihm die Frau nicht folgen konnte. Eine Nachbarin wurde aufmerksam und als sich diese dem Haus näherte, verließ der Mann fluchtartig mit einem Roller die Örtlichkeit. Gestohlen wurde nichts. In Friedlingen entkamen Unbekannte mit einer Geldbörse und einem Tablet. Am Sonntagabend, 23.06.2019, gegen 19:25 Uhr, ertappte eine 77 Jahre alte Frau einen jungen Mann in ihrer Wohnung. Die Frau schrie den Unbekannten an, der sofort davon lief. Sie bemerkte dann gleich, dass ihr Geldbeutel und ihr I-Pad weg waren. Da der junge Mann nichts in den Händen hielt, war möglicherweise ein zweiter Täter im Spiel. Die Frau war gerade mit Umzugsarbeiten beschäftigt, weshalb die Wohnungs- und Terrassentüren der ebenerdigen Wohnung offen standen. Bereits am Freitagabend, 21.06.2019, gegen 18:30 Uhr, wurde zwei Männer in einer Gaststätte in Fischingen dabei überrascht, wie einer das offene Zimmer eines Saisonarbeiters durchwühlte. Beide verschwanden sofort, als sei angesprochen wurden. Die Polizei mahnt zur Wachsamkeit gerade in den kommenden heißen Tagen. Bitte bedenken Sie, dass offene oder gekippte Fenster und Türen situationsbedingt von ungebetenen Gästen zum Einsteigen bzw. Betreten und Durchsuchen der Wohnräumlichkeiten genutzt werden!

