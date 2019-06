Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen, Total gefälschter Führerschein

Freiburg (ots)

Ihringen - Einen total gefälschten polnischen Führerschein legte ein türkischer Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Scherkhofenstraße in Ihringen am Sonntag 23.06. gg. 04: 15 Uhr einem Polizeibeamten des Polizeireviers Breisach vor. Darüber hinaus war der Mann mit 0,57 Promille alkoholisiert.

